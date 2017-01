Un tanar a ajuns in aceasta dimineata in coma la spital dupa ce anexa a unei locuinte in care acesta se afla a luat foc - VIDEO

Incendiul s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 9, pe strada Negresteni din sectorul Ciocana al capitalei. Pompierii au fost alertati de proprietarii anexei care de cativa ani o dadeau in chirie tanarului.



Femeia sustine ca focul ar fi pornit de la o tigara nestinsa.



Tanarul a fost scos la timp din incapere, iar acum el se afla la reanimare. Medicii spun ca starea lui este stabila si ca acesta se afla in afara oricarui pericol. Potrivit Serviciului Situatii Exceptionale, de la inceputul acestui an, in toata tara s-au produs 42 de incendii care au luat viata a 6 persoane.