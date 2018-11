Un tanar a murit, iar alte cinci persoane, printre care un adolescent, sunt in stare grava la spital, dupa ce un Mitsubishi a lovit un microbuz, la Straseni. Politia: soferul era beat - FOTO

Totul s-a intamplat ieri seara, la iesire din satul Stejareni, raionul Straseni. Potrivit politiei, un sofer de 42 de ani, care se afla la volanul unui Mitsubishi a izbit frontal un Mercedes Sprinter care mergea pe directia opusa a carosabilului.

Soferul a intrat cu automobilul pe contrasens si a lovit microbuzul, sustin oamenii legii.

In Mitsubishi se aflau patru persoane - soferul de 42 de ani, doi tineri de 24 si 29 de ani si un adolescent de 15 ani, iar in microbuz erau doua persoane, soferul de 58 de ani si o pasagera de 54 de ani.

In urma impactului violent, tanarul de 29 de ani, pasager in Mitsubushi, s-a stins pe loc, iar ambii soferi si ceilalti pasageri au fost transportati in stare grava la spitalele din Straseni si Hancesti. Potrivit politiei, tanarul de 24 de ani a fost spitalizat si se afla in sectia de reanimare.

Verificat de politisti, soferul care se afla la volanul autoturismului, avea o alcoolemie de 0,63mg/l alcool pur in aerul expirat.





Cazul a fost inregistrat la politie. Soferul care conducea masina Mitsubishi a fost retinut pentru 72 de ore.