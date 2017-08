Un tanar apicultor din Baimaclia, Causeni si-a pus pe roate o afacere in apicultura bazata pe tehnologii moderne: “Suntem printre unicii din tara" - VIDEO

Pana acum doi ani, Adrian Gritcan din Baimaclia, Causeni, muncea intr-o filiala a unei firme germane si se ocupa de promovarea si vanzarea tehniciilor agricole. A decis sa se reprofileze si sa inceapa propria afacere in apicultura. Nu una obisnuita, ci una bazata pe tehnologii absolut noi, aplicate pe larg in occident. Inginer de profesie, a construit singur stupii. Nu din lemn, ci din polistiren, iar mierea este colectata automatizat.

Adrian GRITCAN, APICULTOR: “Suntem printre unicii din tara care avem sistemtul de hranire prin capac, doar se scoate un copacel si se pune borcanul cu sirop sau miere.”

A pus afacerea pe roate datorita unui grant de peste 13 mii de euro oferit de Uniunea Europeana. Desi, tehnologia este una noua, apicultorul spune ca albinelor le plac noile locuinte.

Adrian GRITCAN, APICULTOR: “Este un stup care acorda familiei de albini niste conditii mai bune de dezvoltare. Este vara mai racoare, iarna mai cald. Se reduce consumul de miere si se reduce uzura”.

Acum prisaca lui Adrian, numara peste 100 de stupi si aproape 130 de familii de albine. Pentru a spori productia de miere, zilele trecute stupii au fost adusi langa doua campuri unde creste salvia si floarea soarelui. Cum se mai exprima apicultorii, albinele au fost scoase la pascut. Toamna, ele vor fi duse la iernat in curtea bunicilor.

Adrian GRITCAN, APICULTOR: “Foarte mult analizam unde aducem albinele pentru ca sa fie o zona ecologica, o zona curata si sa fie o zona fara culture multianuale care se stropesc cu preparate chimice de multe ori pe an”.

Cu mierea din stupii lui Adrian Gritcan se indulcesc si europenii.

Adrian GRITCAN, APICULTOR: “Mierea o dam in cantitati angro. Se exporta. Anul trecut am dat-o in Germania. Anul acesta in Italia. Cu floarea soarelui il dam pentru prepararea produselor farmaceutice. Alt lot il dam pentru mancare. Cantitatea aproximativa de la un stup este de 50-60 kilograme pe an.”

Fara ajutorul fratelui sau, Adrian spune ca nu ar reusi sa le faca pe toate. Acesta a lasat meseria de bucatar de dragul albinelor.

Sergiu GRITCAN, APICULTOR: “E proiect de suflet. De mici copii am crescut langa familii de albini. Pe langa informatiile de la bunei. Am studiat literatura.”

In cadrul programului de granturi Sustinerea Masurilor de promovare a increderii, finantat de UE alti 70 de tineri din tara au fost ajutati sa-si implementeze proiectele de afaceri in diferite domenii.