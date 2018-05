Un tanar care a suferit un accident cu motocicleta acuza medicii din Glodeni ca nu i-au tratat cum trebuia piciorul si risca sa ramana fara el. "Am fugit din spital..." - VIDEO

Ion povesteste ca acum o saptamana se deplasa cu motocicleta prin satul Branzeni, din Glodeni, acolo unde locuieste, cand la un moment dat ar fi fost lovit de un automobil. Tanarul a fost aruncat de impact la cativa metri distanta.

Ion, PACIENT: „M-a lovit la piciorul stang.„

Cosmarul a inceput insa la cateva minute dupa accident, cand tanarul a inteles ca nu se mai poate ridica.

Ion, PACIENT: „Talpa era intr-o parte, iar osul in alta. Au venit niste sateni si mi-au legat piciorul. „

A fost chemata ambulanta, iar tanarul a ajuns la spitalul din Glodeni. Se plange insa ca acolo nu ar fi primit ajutor medical adecvat, iar rana de la picior se agrava.

Ion, PACIENT: „Nu-mi schimbau pansamentul. Nu se prindeau oasele cum trebuie. Daca mai stateam acolo 3-4 zile, se facea puroi. Am fugit din spital. „

Imediat dupa ce a ajuns la Institutul de Medicina Urgenta, pacientul a fost dus pe masa de operatii. In doar cateva zile urmeaza a doua interventie. Pentru ca plaga a ramas descoperita, specialistii urmeaza sa preia o portiune de tesuturi, vene si piele de la mana pacientului.

Tanarul spune ca dupa ce starea lui se va imbunatati, se va adresa organelor de drept si va depune o plangere in privinta medicilor de la Glodeni. Am incercat sa vorbim cu doctorii de acolo, insa nu ne-a raspuns nimeni la numelere de telefon, indicate pe site-ul institutiei.