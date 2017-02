Noi detalii in cazul tanarului de 18 ani care a fost gasit strangulat in camera sa de camin din Hancesti. Politia: "Nu au fost gasite urme de moarte violenta" - VIDEO

Tanarul era elev in ultimul an la scoala profesionala din Hancesti. La primavara, umra sa-si ia diploma de bucatar. Colegii povestesc ca aseara cu totii s-au distrat la o petrecere in holul scolii.

Dupa asta, prietenii i-au propus sa iasa la o cafea, insa tanarul le-a spus ca merge in camera sa se culce. Caminul se afla in curtea scolii profesionale.

“A vorbit la telefon dupa care s-a dus in camera”.

Tinerii spun ca s-au intors in camin in mai putin de jumatate de ore, insa a fost prea tarziu. Colegul lor zacea fara suflare. Speriati, au chemat intendentul.

“Am intrat l-am vazut ca este jos, l-am intrebat Valentin cei cu tine am crezut ca el pur si simplu a cazut, lumina era stinsa. Am aprins lumina si am vazut ca sta cablul”.

Colegii baiatului spun ca nu ar fi observat ca tanarul sa aiba probleme mari.

“Nu se deschidea fata de noi”.

“Permanent era vesel radea cu noi."

Directoarea institutiei spune ca elevul nu a fost la ore saptamana aceasta, pentru ca avea probleme de sanatate, insa locuia in camin. Baiatul urma sa aiba o interventie chirugicala la nas. Nu a lasat niciun mesaj de adio, insa in telefonul lui a fost gasit un mesaj catre iubita.

Ludmila PETRUSAN, DIRECTORUL SCOLII PROFESIONALE, HANCESTI: “In urma investigatiilor preliminare s-a constat ca este o deceptie in dragoste in urma mesajelor de pe telefonul mobil”.

Si totusi, acest fapt nu a fost confirmat de politie.

Tatiana SCOLETCAIA, OFITER DE PRESA, IP HANCESTI: “Versiunea politie este suicid, deoarece pe corpul baiatulu nu au fost gasite urme de moarte violenta. Pe cazul dta est initiata o ancheta si se stabilesc cirmcumstantele”.

Profesorii spun ca baiatul avea un comportament normal.

Ludmila PETRUSAN, DIRECTORUL SCOLII PROFESIONALE, HANCESTI: “Era un elev linistit. Un elev bun. Nu presupunea nimeni nici dintre colegi nici dintre cadrele didactice. Preocuparea la moment este consilierea elevilor care au fost martori acestui caz”.

Dupa ce si-au gasit colegul mort, cativa elevi au avut nevoie de consiliere psihologica.

Gheorghe PLUGARU, PSIHIATRU: “Au fost cinci baieti si 4 fete. Baieti au primi cazul dat mai matur. O sa mintalnesc si in grupuri li s-a propus saptamana vitooare si cu colaboaratorii de la scoala”.

Potrivit directorului scolii profesionale, parintii baiatului sunt divortati, mama este plecata la munca peste hotare. Politia urmeaza sa faca lumina in acest caz.