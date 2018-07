Un tanar de 18 ani s-a stins pe loc, dupa ce scuterul condus de amicul sau de 16 ani s-a izbit violent intr-un copac, intr-o locatitate din Anenii Noi - VIDEO

Potrivit politiei, totul s-a intamplat pe soseaua Sangera-Floreni, in jurul orei 02:00. Scuterul, care era condus de un adolescent de 16 ani, a derapat pe sosea si a intrat violent intr-un copac de pe marginea drumului. In urma impactului, un alt tanar in varsta de 18 ani, care se afla pe scuter s-a stins pe loc.

Politia investigheaza cazul.