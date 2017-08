Un barbat de 31 de ani s-a stins pe loc dupa ce a fost lovit de un marfar, in apropiere de strada Albisoara

Potrivit politiei, totul s-a intamplat in aceasta dimineata, in jurul orei 4:00. Barbatul s-a stins pe loc dupa ce a fost lovit in plin de un marfar de pe cursa Chisinau - Ungheni, pe portiunea de cale ferata din apropiere de strada Albisoara din capitala.

Oamenii legii sustin ca barbatul s-ar fi aruncat intentionat in fata trenului. Preliminar, acestia iau in calcul versiunea unui suicid.

Autoritatile au deschis o ancheta si urmeaza sa stabileasca toate circumstantele in care s-a produs tragedia.

*Imagine simbol