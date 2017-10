Un tanar de 22 de ani a ajuns cu Mercedes-ul intr-un copac, dupa ce a urcat beat crita la volan si fara permis de conducere: soferul si cei 5 pasageri, la spital. Amenda pe care ar putea sa o primeasca

Totul s-a intamplat la miezul noptii, pe drumul G 56, Dusmani - Balatina, in apropiere de localitatea Cajba, raionul Glodeni. Potrivit politiei, tanarul de 22 de ani, care ar fi urcat in stare de ebrietate si fara permis de conducere la volanul unui Mercedes, ar fi pierdut controlul asupra volanului, a derapat de pe sosea, s-a inversat, a ajuns intr-un sant si s-a oprit intr-un copac. In masina se mai aflau 5 tineri cu varstele cuprinse intre 15 si 18 ani. Soferul a fost transportat in stare grava la spital, iar ceilalti cinci s-au ales cu mai multe rani usoare.

Autoritatile au initiat o cauza penala, iar tanarul care se afla la volan risca amenda de 57 500 de lei sau un an de inchisoare.

*Poza simbol.