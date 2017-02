Un tanar de 22 de ani a murit la Peresecina dupa ce automobilul in care se afla s-a izbit violent intr-un autocamion - VIDEO

Tragedia s-a produs in jurul orei 16 chiar in satul Peresecina. Soferul automobilului marca Nissan, in varsta de 34 de ani, le-a spus politistilor ca a pierdut controlul volanului din cauza carosabilului alunecos si a ajuns pe contrasens.

Din fata venea un autocamion, soferul caruia nu a mai putut evita impactul. Lovitura s-a produs in partea pasagerului din Nissan, astfel, tanarul de 22 de ani a murit pe loc.

Conducatorii auto celor 2 vehicule nu au avut de suferit. In urma loviturii, Nissan-ul a fost facut zob, asa ca a fost nevoie de inetrventia salvatorilor de la descarcerare pentru a ascoate cadavrul pasagerului. Oamenii legii urmeaza sa stabileasca toate circumstantele producerii accidentului.