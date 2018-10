Un tanar de 22 de ani s-a stins pe loc, dupa ce automobilul in care se afla a intrat violent intr-un pilon electric. Politia: prietenul sau era la volan si conducea cu viteza - FOTO

Potrivit politiei, accidentul s-a intamplat in jurul orei 1 noaptea. Un tanar de 24 de ani, care conducea cu viteza un Volkswagen a pierdut controlul asupra volanului si a intrat violent intr-un pilon. In urma impactului puternic, un pasager in varsta de 22 de ani, care se afla pe bancheta din dreapta, s-a stins pe loc, iar soferul impreuna cu alti doi pasageri in varsta de 19 si 23 de ani au fost transportati in stare grava la spital.