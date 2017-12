Un tanar de 23 de ani s-a stins pe loc dupa ce a intrat cu masina pe contrasens si s-a ciocnit cu un microbuz in apropiere de Cantemir: alte doua persoane, la spital - GALERIE FOTO

Totul s-a intamplat in aceasta dimineata, in jurul orei 7:20, in apropiere de localitatea Tiganca, raionul Cantemir. Potrivit politiei, tanarul de 23 de ani, care se afla la volanul unui Audi, ar fi pierdut controlul asupra volanului, a intrat pe contrasens si s-a ciocnit violent cu un microbuz care venea din partea opusa. Soferul automobilului s-a stins pe loc, iar alte doua persoane care se aflau in Audi au fost transportate de spitalul raional din Cantemir. Soferul de 43 de ani de la volanul microbuzului nu a patit nimic.

Autoritatile urmeaza sa stabileasca circumstantele in care s-a produs accidentul.