Un tanar de 24 de ani, de la volanul unui BMW, surpins cum ar fi incercat sa vanda droguri pe o strada din capitala. Imagini de pe camera de supraveghere si momentul perchezitiilor - VIDEO

Potrivit politiei, individul a fost urmarit pe parcursul a cateva saptamani, perioada in care s-au acumulat probe suficiente in contextul demonstrarii complicitatii acestuia in circulatia ilegala de droguri.

Oamenii legii au organizat ambuscade speciale, fiind surprins in flagrant delict, cand ar fi incercat sa vanda substante narcotice pe o strada din capitala. Acesta a fost retinut in automobilul cu care se deplasa, unde au fost efectuate perchezitii autorizate, fiind depistate si ridicate 50 de pachetele cu o substanta faramitata si uscata, asemanatoare etnobotanicelor. De asemenea s-au gasit si bani, care ar fi fost obtinuti in urma vanzarilor de droguri.

Suspectul risca sa fie cercetat penal pentru trafic de droguri si risca amenda de la 19 000 lei la 25 000 lei sau inchisoare de pana la 2 ani.

Politistii si procurorii continua investigatiile cazului.