Un tanar de 24 de ani din capitala s-a stins, dupa ca a cazut dintr-un nuc din curtea casei in care locuia

Tragedia s-a produs in jurul orei 15, pe strada Gheorghe Asachi din cartierul Telecentru al capitalei. Potrivit politiei, tanarul, in varsta de 24 de ani, era catarat intr-un nuc din curtea casei in care locuia impreuna cu mama sa. Unul dintre martori le-a spus oamenilor legii ca l-a vazut sus mancand nuci, iar la un moment dat, creanga pe care acesta statea s-a rupt, iar tanarul s-a prabusit cu capul de asfalt si a murit pe loc.

Trecatorii au chemat ambulanta si politia, medicii insa nu au putut decat sa constate decesul acestuia. Din spusele oamenilor legii tanarul se afla evidenta medicilor psihiatri.

Politia a pornit un proces penal pe marginea cazului si urmeaza sa stabileasca toate circumstantele in care s-a produs incidentul.

