Un tanar de 25 de ani din Balti a urcat beat crita la volan, fara permis de conducere si cu un bebelus de 1 an in brate. Politistii l-au oprit si au ramas socati cand l-au vazut: "- Ati patit ceva, de ce ati baut? - Nu stiu" - VIDEO

Potrivit politiei, totul s-a intamplat ieri dimineata, in jurul orei 6:00, pe o strada din orasul Balti. Oamenii legii au oprit un automobil de model VAZ, pentru o verificare se rigoare, insa au ramas socati de ceea ce au vazut atunci cand soferul a deschis usa. Barbatul care se afla la volan era baut si avea in brate un bebelus de un an.

Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o alcoolemie de 0,49 mg/l.

Intrebat de ce a urcat beat la volan si si-a luat copilul in brate, barbatul a inceput sa se incurce in declaratii.

Barbatul este cercetat penal in stare de libertate si risca amenda sau inchisoare de pana la un an.