Un tanar de la Soroca a ajuns in coma dupa ce un prieten de pahar i-a dat un pumn in fata, iar el s-a lovit cu capul de bordura: a fost adus la spitalul din Chisinau cu elicopterul SMURD de la Iasi - VIDEO

Un tanar de 25 de ani din Vadeni, Soroca a fost adus aseara la Chisinau cu elicopterul SMURD de la Iasi. Acesta a ajuns in coma dupa ce un prieten de pahar l-a lovit cu un pumn in fata, iar el s-a prabusit si s-a lovit cu capul de bordura. Potrivit politiei, initial medicii credeau ca tanarul este in coma alcoolica.