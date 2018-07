Un tanar din Autonomia Gagauza a inceput o afacere de succes: fabrica lazi pentru fructe si legume, le vinde, iar astfel castiga un ban. Vezi cum a pus pe roate afacerea: "A fost greu..." - VIDEO

Intors de peste hotare acum trei ani, Alexandr a decis sa isi deschida propria afacere. S-a gandit sa produca lazi din lemn. Pentru asta a avut nevoie de o suma frumusica de bani. Cu propriile puteri, dar si cu un grant de aproape 13 mii de euro obtinut de la Uniunea Europeana, si-a transformat visul in realitate.

Alexandr GAIDARJI, ANTREPRENOR: “Noi trebuie sa cunoastem piata de desfacere. Au fost solicitari in aceasta regiune si anume de ladite. Si asa am pus pe roate afacerea.”

Spune ca la inceput i-a fost greu.

Alexandr GAIDARJI, ANTREPRENOR: “Noi am investit permanent, pentru ca in primul an am lucrat cu cateva aparate, insa pe parcurs tot mai cumparam. Timp de trei ani am reusit sa formam un lant de productie.”

Mihaela TOBULTOC, REPORTER PROTV: “Timp de o zi muncitorii lucreaza pentru a produce 5000 de lazi, unde ulterior agricultorii isi vor pastra fructele si legumele. Inainte de asta insa, laditele trec printr-un vast proces de fabricare.”

Lemnul din care produce lazile il cumpara din tara sau il importa.

“Procesul de producere permite asamblarea carcasului, dupa care se pune scandura si totul se uneste la masina.”

La mica sa fabrica muncesc 20 de oameni. Lucrul este, insa, sezonier - din aprilie pana la sfarsitul lui octombrie. Angajatii si-au invatat meseria de la zero.

“Sunt multumita, asa cum vara nu este de munca. Aici lucrul este usor. Si fetele sunt angajate.”

Acest barbat lucreaza de la deschiderea companiei si este multumit ca poate lucra la el acasa.

Alexandr TRISOV, ANGAJAT: “Sefii sunt buni, nu ne supara. Salariu este bun, totul e bine. Conditiile aici nu sunt grele, nimic greu nu ridicam, aici totul este usor.”

Ultima etapa de fabricare a lazilor este in mainile acestui baiat, care spune ca a venit sa munceasca in timpul verii.

“De la inceput a fost putin greu. Primele saptamani putin obosesti, dar apoi te deprinzi.”

Dupa ce a invatat secretele afacerii, Alexandr spune ca are in plan sa se extinda si sa devina lider pe piata autohtona.