Potrivit celui care ne-a trimis imaginile pe adresa redactiei noastre, totul s-ar fi intamplat in aceasta dimineata, in jurul orei 10:30. Camera de bord a surprins momentul in care tanarul alearga pe trecerea de pietoni, iar la un moment dat un taxi trece prin fata lui, neacordand-ui prioritate. Baiatul a reactionat la timp si s-a oprit. Totul s-a intamplat la intersectia strazilor Banulescu Bodoni si 31 August.