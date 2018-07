Un tanar le-a dat buletinul unor indivizi care i-au promis ca il vor angaja la munca, insa s-a pomenit cu credite de zeci de mii de lei. Unul dintre suspecti - Sergiu Bejenari, barbatul omorat in bataie in fata unui club de noapte, sustine victima - VIDEO

VIDEO IN CURAND.



Pe 10 martie 2018 Vadim Manoli, angajat la o benzinarie din capitala, isi facea planuri pentru a se angaja la al doilea job. Oferta norocoasa a picat ca din cer, din partea a doi barbati pe care ii cunostea mai mult vizual decat personal.

Vadim MANOLI: ”Eu ma aflam la pompa de distributie. Ei au iesit in dosul statiei sa fumeze. Unul dintre ei imi face un gest de a ma apropia.”

Cu Sergiu si Andrei, Vadim vorbea pentru prima data. Ii vazuse insa de zeci de ori la aceeasi benzinarie, unde inca din toamna veneau sa faca cumparaturi, dar mai ales sa stea de vorba cu casierita. Cateva luni mai tarziu femeia s-a concediat, iar barbatii nu au mai deschis usa statiei PECO pana in luna martie, cand l-au si abordat pe tanar.

Vadim MANOLI: “A doua intrebare a fost daca nu am ceva nevoie de lucru adaugator. Am ramas cointeresat. Mi-au spus sa le dau buletinul de identitate si prin noi vei fi angajat la aceasta firma. Am dat buletinul lui Andrei.”

Dupa ce le-a dat buletinul de identitate, Vadim urma sa fie angajat in constructii, cu un salariu care ii parea mai mult decat avantajos - 300 de lei pe zi.

Vadim MANOLI: ”Au mai venit sa ma intrebe daca cineva din colegi are nevoie sa se angajeze ca mine la lucru. Ma impuneau sa intreb.”

Suspiciunile au aparut cand intr-o zi Sergiu i-a cerut sa-si deconecteze telefonul.

Vadim MANOLI: ”Mi-a spus sa deconectez pe doua ore telefonul ca sa nu ma sune acestia de la firma, sa intrebe ce lucrari pot indeplini.”

Colegii de munca l-au sfatuit sa-si verifice numele la companiile de creditare, pentru ca ar fi posibil ca cei doi sa fie niste escroci. Suspiciune confirmata ulterior. Vadim s-a trezit ca trebuie sa plateasca lunar pentru bunuri luate in rate. Tot pe numele sau au fost incheiate doua contracte cu o companie de telefonie mobila.

Vadim MANOLI: ”Mi-au confirmat, aveti un contract, luna urmatoare trebuie sa incepeti a achita prima rata. Contractul este in suma de pana la 20 de mii de lei. S-a luat un telefon de ultima generatie. Am mers la filiala, am aflat ca mai am doua contracte luate in aceeasi zi."

Dupa ce a depus o plangere, oamenii legii i-ar fi spus ca suspectii sunt cu istorie in arhiva politiei, iar legatura dintre comerciant-creditar-client ar fi stransa.

Vadim MANOLI: ”Politia mi-a confirmat ca creditele au fost luate pe fals. Au fost la magazine de tehnica, s-a luat credit, nu a intrat cineva in magazin, dar angajatul a iesit afara, s-a urcat intr-o masina si acolo cineva s-a semnat. Se vede ca aici a fost o legatura asa.”

Pe acest caz s-a deschis un dosar penal pentru escrocherie si fals in acte. In baza imaginilor video de la benzinarie, s-au identificat si suspectii. Tanarul spune ca unul dintre ei ar fi Sergiu Bejenari, barbatul omorat in bataie de catre cativa luptatori K1, in luna mai, in fata unui club de noapte din capitala. Politia nu a putut sa ne confirme acest lucru.

Vadim MANOLI: ”Eu l-am recunoscut. Cel care a decedat, care il cheama Sergiu, el este una din persoanele care a avut legatura cu escrocheria.”

Barbatul se plange ca in continuare companiile de creditare ii trimit scrisori in care il atentioneaza de neplata.

Vadim MANOLI: ”Am primit doua scrisori ...Credit cu colectarea datoriilor. Timp de 10 zile urmatoare aceasta datorie trebuia sa fie achitata, undeva la 60 si ceva de mii de lei .”

Conform oamenilor legii, cel de-al doilea suspect a fost citat de organele de urmarire penala insa nu s-a prezentat, fiind dat in urmarire. Procurorul oficiului Botanica a inaintat invinuirea in lipsa acestuia.