Un tanar din Comrat si-a pus pe roate o afacere profitabila. A deschis o cafenea unde pregateste corn-doguri, mai exact, crenvursti in aluat din faina de porumb. Si pentru ca este o nouatate, nu duce lipsa de clienti - VIDEO

"Trebuie sa ungem forma cu ulei, pentru ca aluatul sa nu se lipeasca. Pentru inceput turnam aluatul gros, asa il punem in forma. Dupa care punem crenvurstii in forma si o acoperim cu un strat de aluat. Nu este nimic greu, inchidem forma si asteptam 4-5 minute ca totul sa se coaca."

Corn-dogul este un hot-dog mai neobisnuit, iar ingredientul principal este faina de porumb din care este facut aluatul, dar si crenvurstii deliciosi. Ideea i-a venit lui Oleg Marin din Comrat, care pe langa administrator, este si bucatarul sef al patiseriei.

Oleg MARIN: "Afacerea mea am inceput acum 6 luni in urma. Mi-a venit asa o idee sa aduc ceva nou in alimentatie. Toti s-au deprins cu hot-dog, dar eu am decis sa fac corn-dog. Am inceput sa lucrez si totul merge ca pe roate pana in prezent."

Tanarul spune ca vrea sa-si extinda afacerea, asa ca planifica in urmatoarele luni sa mai deschida o patiserie in oras

Oleg MARIN: "Pentru corn-dog in varianta clasica trebuie crenvusca si aluat. Aluatul se pregateste pe baza de faina de porumb."

A gasit reteta pe internet dupa care a pus-o in aplicare. Recunoaste ca a stricat mult aluat, dar si crevursti, pana i-a iesit totul impecabil.

Oleg MARIN: "Faceam singur, mi-am luat un utilaj, reteta am luat-o de pe internet. Primele zile am stricat in jur de 50 de corn-dog-uri se lipeau se ardeau. Foarte multi nervi au fost."

Tatiana, care este angajata la patiserie, spune ca mai toti clientii o intreaba cum se pregateste corn-dogul, ea le explica, insa dupa ce il gusta, oamenii raman uimiti de gustul specific al acestuia.

Tatiana: "Corn-dogul este intrebat de oameni si impreuna cu el acestia cumpara ceai, cafea. Le explic ca se pregateste cu un fel anumit de, ii captivez, iar ei ii cumpara. Oamenilor le place."

Acest barbat a intrat pentru prima oara sa guste un corn-dog. I-a placut combinatia dintre crenvursti si faina de porumb.

– Pofta buna.

– Multumesc.

"Pentru prima oara am gustat si e delicioasa. La gust este putin neobisnuit, iar forma imi aminteste de cea a inghetatei."

Pentru ca pretul este accseibil, este comod de mancat si e delicios, tanarul nu duce lipsa de clienti.

"Eu am comandat un corn-dog, este gustos. Se simpte porumbul uneori nimereste si bucati mai mari."

"Hot-dogul este foarte gustos si se simpte ca este din faina de porumb. El este foarte crocant."

Punerea pe roate a afacerii a fost posibila datorita unui grand de 3 mii de euro, oferit de catre Uniunea Europeana. Cu ajutorul acestor bani, tanarul si-a cumparat utilajul de care avea nevoie, a mai investit din buzunarul sau inca 1500 de dolari, iar acum se bucura de succes in orasul sau natal.