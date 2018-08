Un tanar din Drochia, ranit in urma unui accident, s-a pornit cu microbuzul la Spitalul de Urgenta din Chisinau. Pe drum insa i s-a facut rau, iar pasagerii au chemat ambulanta - VIDEO

„Asteptam urgenta deja de 40 de minute. Avem un bolnav. L-au trimis cu microbuzul la Spitalul de Urgenta."

Secventele video au fost surprinse de un pasager, de pe ruta Bulboci-Soroca-Chisinau. Soferul a oprit pe marginea drumului si a fost chemata ambulanta, dupa ce un tanar a spus ca se simte rau. Din imagini se vede ca el era asezat pe scarile microbuzului, iar oamenii au iesit afara si au asteptat minute bune, spune autorul filmuletului.

"Vine masina, dupa vreo 40 de minute."

Cel care a publicat imaginile pe retelele de socializare a scris ca din discutiile din timpul incidentului a inteles ca tanarul ar fi fost trimis cu microbuzul la Chisinau, el fiind in stare grava.

Nu am reusit sa vorbim cu baiatul, ca sa confirmam informatia, intrucat in aceasta dupa amiaza el a fost operat de catr medicii de la Chisinau. Directorul spitalului din Drochia sustine ca tanarul a primit asistenta medicala in urma unui accident rutier, iar starea lui era satisfacatoare.

Galina MAXIMCIUC, DIRECTORUL SPITALULUI DIN DROCHIA: „I s-a acordat ajutor. A fost sub supravegherea medicului traumatolog, care i-a dat o indreptare la Spitalul de Urgenta, la medicul chirurg. El nu era in stare grava."

Mai mult, responsabilii spun ca dupa ce tanarul a primit ajutorul medical, a disparut.

Galina MAXIMCIUC, DIRECTORUL SPITALULUI DIN DROCHIA: „Era cu masina la usa spitalului. I s-a prezentat bonul de plata. El nu era asigurat medical. Mama a spus ca s-a dus dupa bani, dar au plecat."

In urma acestui incident administratia spitalului din Drochia a initiat o ancheta de interna.