Un tanar din Hancesti a construit o masina pentru persoanele cu nevoi speciale. Cum arata automobilul care permite celor in scaun cu rotile sa conduca un automobil fara ajutorul cuiva - VIDEO

Asa arata masina proiectata de un moldovean pentru persoanele aflate in scaun cu rotile. Ideea a pornit dupa ce Alexandru, tanarul pentru care s-a construit primul model, l-a vazut pe Adrian, autorul proiectului, plimbandu-se pe strada cu o alta inventie de a sa – mototricicleta.

Adrian VLAS, INGINER: ”Pe atunci vroia orice, doar sa se poata deplasa prin orasul Hincesti.”

Dupa un an de facultate la Universitatea Tehnica, Adrian a transformat ideea unei mototriciclete in schita unei masini. Munca a fost colosala, iar pentru a o transforma in realitatea a avut nevoie de doi ani.

Adrian VLAS, INGINER: ”Ideea noastra este pentru a adapta anumite tipuri de masini, fara a modifica caroseria. Noi avem o platforma care poate fi incorporata in mai multe modele de masini.”

Recunoaste ca i-a fost foarte greu, cea mai mare problema fiind finantarea. Daca initial a estimat cheltuieli de aproape 21 de mii de dolari, a fost nevoit sa se descurce doar cu 7 mii – bani stransi din donatii.

Adrian VLAS, INGINER: ”Foarte greu. Am mers pe o varianta mai ieftina, am gasit motor la mana a doua si l-am combinat la altceva. 04:Sunt unele piese pe care am dat 500 de euro pentru ca nu gaseam in Moldova metal pentru a le prelucra.”

Masina este una obisnuita, insa tanarul a incorporat in spatiul rezervat pentru sofer o platforma care, cu ajutorul telecomenzii iese din masina, iar din aceasta coboara o rampa asa incat utilizatorul sa poata urca cu caruciorul. Functionalitatea pedalelor este si ea comasata intr-o maneta.

Adrian VLAS, INGINER: ”Functionalitatea este totul de la maini, inclusiv si cutia este robotizata.”

Chiar daca inca nu are permis de conducere, Alexandru a fost nerabdator sa primeasca cheile automobilului care ii va schimba viata.

Alexandru GOMANIUC: “Ramane sa fac cat mai multa practica ca sa pot sa ma deplasez si singur. Pe viitor o sa incercam mai mult sa ma acomodez.”

Cu lansarea ambitiosului proiect, inginerul are sperante mari. Un singur lucru ii lispeste – investitiile.

Adrian VLAS, INGINER: "As vrea ca aceasta idee sa fie crescuta si dezvoltata in Moldova. Cred in tara noastra ca putem sa facem si noi.”