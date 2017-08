Un tanar din Leova, pus la pamant de politisti: ar fi furat telefonul unei femei dupa ce i-ar fi spus ca vrea sa faca un apel de urgenta - VIDEO

Potrivit politiei, totul s-a intamplat in data de 19 august. Banuitul ar fi furat telefonul mobil al unei femei, sub pretextul ca vrea sa faca un apel de urgenta, dupa care s-a facut nevazut. Incidentul a avut loc in Piata centrala. Potrivit femeii care s-a adresat politiei ulterior, telefonul mobil de model “Samsung Galaxy J2” valoreaza 2.600 lei.

In cadrul audierilor banuitul si-ar fi recunoscut vinovatia, iar telefonul victimei l-ar fi vandut unui necunoscut.

Tanarul a fost retinut pentru 72 de ore. El este cercetat penal pentru escrocherie si risca o amenda de la 17.000 lei la 27.000 lei sau inchisoare de pana la 6 ani.