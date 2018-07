Un tanar din Ialoveni transforma peretii gri in adevarate opere de arta. Cu multa munca si pasiune personajele si peisajele prin viata. Vezi ce a pictat pe peretele muzeului din Costesti - VIDEO

Alexei Luca, este tanarul care isi exprima imaginatia in culori, iar pasiunea si-a transformat-o intr-un adevarat job. Dupa ce a finalizat facultatea de design grafic, la Universitatea Ion Creanga, Alexei a decis sa raman acasa si isi vede munca ca pe un hobby.

Tanarul pictor isi dedica tot timpul pensulelor pline cu vopsea, intrucat nici macar ploaia sau soarele nu il poate opri din a-si duce la bun sfarsit lucrarile.

Elena SUVAC, REPORTER PRO TV: “Danila Prepeleac, Povestea Porcului, Punguta cu Doi Bani sau Cinci Paini sunt povestile pe care poti sa le citesti in culorile frumos imbinate pe gardul din ograda lui Ion Creanga. Vizitatorii raman uimiti de frumusetea din jur.”

“Cat de frumoasa initiativa de a imbina povestea cu pictura.”

Depre frumoasele picturi s-a auzit si peste hotare asa ca deseori Alexei Luca merge in Italia, Romania sau chiar in SUA, unde realizeaza comenzi pentru diferite firme sau moldoveni, care s-au stabilit acolo.

Alexei LUCA, PICTOR: “Strainii erau impresionati fiindca vedeau ceva nou, chiar daca pictam ceva ce dorewste comandatorulchiar in stilul lor.”

Alexei Luca spune ca s-a dedicat artei si ca nu poate trai fara ea, iar urmatorul proiect urmeaza sa fie realizat in mai putin de o luna si urmeaza sa ilustreze creatia lui Eminescu.

Alexei Luca a colorat localitatea in care traieste inca de pe cand era student pentru ca a transformat cele 7 statii din Ialovnei si mai multe cladiri publice in adevarate opere de arata. Chiar daca au fost pictate cu cativa ani in urma, acestea isi pastreaza si pana astazi farmecul.

“Sunt foarte frumoase, intr-adevar maini de aur.”

“E foarte frumos.”

Acum, cand poate face si un ban in plus din pasiune, Alexei isi vede visul implinit. Tanarul spune ca localitatea sa va mai prinde culoare pana in toamna cu alte noi proiecte pe care si le-a propus.