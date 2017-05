Un tanar din Romania care se intorcea din RM, retinut in vama Albita. Pe masina lui a fost gasita lipita o cutie plina cu cocaina: "Mi le-a aruncat fostul iubit al iubitei mele din Moldova" - VIDEO

Barbatul in varsta de 35 de ani a trecut prin vama Albita ieri dimineata in jurul orei 6. In timpul controlului, politistii de frontiera romani au descoperit sub masina acestuia de marca Hyundai, o cutie in care erau droguri.

Politistii romani spun ca au primit niste informatii operative, astfel au verificat mai atent vehiculul. Capacul cutiei era magnetic asa ca s-a lipit cu usurinta de metal. In interior ar fi fost 20 de grame de cocaina si niste pastile, despre care nu se spune nimic.

Fiind audiat, barbatul originar din judetul Timis, Romania a negat ca drogurile ar fi ale lui. El le-a spus oamenilor legii ca a fost in tara noastra la o nunta si presupune ca fostul iubit al moldovencei cu care el ar avea o relatie, i-a lipit drogurile de masina ca sa se razbune.

Am incercat sa aflam cum a trecut barbatul prin vama moldoveneasca avand cutia de heroina lipita de masina, insa reprezentantii Serviciului Vamal nu au fost de gasit. Cei de la Politia de Frontiera ne-au spus ca nu este de competenta lor sa verifice incarcatura, ci doar actele.Oamenii legii din Romania cerceteaza cazul.