Un tanar din SUA a incurcat pedala de acceleratie cu frana si a intrat cu masina intr-o clinica veterinara. Imaginile surprinse de o camera de supraveghere - VIDEO

Trei persoane se aflau in acel moment in interiorul clinicii, insa nimeni nu a fost ranit. Imaginile surprinse de o camera de supraveghere o arata pe una dintre angajate prinsa sub daramaturi, insa in ciuda impactului se ridica aparent fara nicio problema. Soferita va da explicatii pentru cele intamplate si va plati pentru pagubele aduse clinicii.