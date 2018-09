Un tanar ranit in accidentul de la Stefan Voda, in care a fost implicat un autobuz care se indrepta spre Zatoca, acuza medicii de neglijenta: "Medicul nici nu se interesa de starea mea, ignora prezenta mea in general" - VIDEO

Eugen DRAGOMAN: “Din pacate nu toti au supravetuit. Prietenul meu cu care mergeam impreuna a murit, dar cu asta nu s-a terminat istoria trista a acelei nopti.”

Eugen Dragoman este tanarul care a aparut in reportajul difuzat de Protv imediat dupa tragedie. Atunci el era internat in spitalul din Stefan Voda si ne-a povestit despre cele intamplate.





22 AUGUST

”Stateam pe ultimul scaun. El dormea, iar eu ma uitam in acel moment la un film. Am inceput sa ne rostogolim prin tot salonul. Mana mea a ramas prinsa intre pamant si autobuz si tot atunci am inteles ca prietenul meu e mort.”

In filmuletul postat pe facebook, Eugen spune din spitalul din Stefan Voda a fost transferat la Institutul de Medicina Urgenta din capitala in sectia de traumatologie.

Eugen DRAGOMAN: "In spital am fost internat 7 zile. In tot acest timp, medicul nu m-a consultat in privinta diagnosticului meu. Nu s-a interesat de situatia mea, metode de tratament, posibile riscuri. Medicul Manea Gheorghe, foarte rar venea in sectie, dar si atunci ignora intrebarile mele si prezenta mea in general."

Eugen spune ca medicul i-a cerut sa-si cumpere un corest medicinal.

Eugen DRAGOMAN: "Peste o ora corsetul deja era la mine in salon, dar medicul si-a incheiat tura si a avut liber trei zile, fara sa intre pe la mine. S-a intors ulteior, m-a externat fara sa mai imbrace pe mine acel corset."

Eugen spune ca la externare nu a primit diagnosticul si a fost nevoit sa cerseasca informatii despre starea sa de sanatate de la colegii medicului, Gheorghe Manea pe care-l acuza de neglijenta. Nu am reusit sa-l gasim pe doctor pentru a obtine o reactie la cele spuse de Eugen.

Purtatorul de cuvant al Institutului de Medicina Urgenta, Cristina Gorea, ne-a spus ca administratia institutiei cunoaste despre acest caz si ca va reveni luni cu o reacrie oficiala.

In urma acccidentului din 22 august de la Stefan Voda, trei persoanne au murit iar 12 au fost ranite. Atunci un autobuz care se indrepta spre Zatoca s-a izbit de un tractor, iar apoi de o masina in care se afla o familie. Ambii parinti s-au stins, iar copilul lor e in stare grava. Si un pasager din autocar a murit.