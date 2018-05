Un tanar s-a stins, iar alti doi s-au ales cu leziuni, dupa ce masina in care se aflau a derapat de pe sosea si s-a izbit puternic de un copac, la Hancesti. Politia: soferul era baut

Accidentul s-a produs in jurul orei 17:30 intr-o localitate din Hancesti. Potrivit politiei, un sofer in varsta de 26 de ani aflat la volanul unui automobil de model Dacia Logan s-a izbit puternic cu masina de un copac de pe marginea drumului. In urma impactului, un pasager de 25 de ani s-a stins, iar ceilalti doi de 18 si 24 de ani s-au ales cu leziuni.

Totodata, oamenii legii spun ca soferul ar fi fost in stare de ebrietate, iar daca va fi gasit vinovat risca sa fie cercetat penal.

