Un tanar, surprins in timp ce conducea cu aproape 140 de km la ora, pe un drum dintr-o localitate din Singerei: nu avea nici permis de conducere. Ce au descoperit agentii cand l-au oprit - FOTO

Potrivit Inspectoratului National de Patrulare, tanarul vitezoman, care a fost surprins in timp ce mergea cu 137 de km\h, a fost oprit de agentii de patrulare in localitatea Bilicenii Vechi, raionul Singerei, pe un drum pe care viteza maxima cu care pot circula soferii este de 70 de kilometri la ora.

Rugat sa prezinte actele, tanarul nu avea nici permis de conducere. In urma verificarilor amanuntite, politistii au descoperit ca in ultimele 8 luni, tanarul a incalcat de mai multe ori regulile de circulatie rutiera. A urcat in stare de ebrietate avansata la volan, a trecut cu masina la rosu si a parcat neregulamentar.

Autoritatile urmeaza sa stabileasca cum va fi sanctionat vitezomanul.