Un tanc ascuns intr-o gospodarie din Varnita? Cum arata bestia sovietica, gasita de ofiterii SIS - VIDEO

Doi barbati, tata si fiu, nu au putut oferi explicatii oamenilor legii privind masina blindata gasita in gospodarie, incurcandu-se in declaratii privind originea transportului.

Autovehicul blindat urmeaza sa fie ridicat si remis spre expertizare organelor abilitate.

Desi, oamenii legii spun ca ar putea fi vorba de tanc T-54, alte surse ne spun ca defapt ar fi un vehicul militar de transport, asemanator cu cel din imaginea de mai jos.

*T-54 si T-55 au reprezentat o serie de tancuri principale de lupta proiectate in Uniunea Sovietica. Prototipul tancului T-54 a aparut in luna martie a anului 1945, chiar inainte de sfârsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial. T-54 a intrat in productie in 1947, devenind principalul tanc folosit de formatiunile blindate ale Armatei Rosii, ale tarilor Pactului de la Varsovia si a altor tari aliate cu URSS. Seria de tancuri T-54/55 reprezinta cel mai numeros tanc din istorie. Numarul total de vehicule construite variaza intre 86.000 si 100.000 de tancuri.