Un targ cu ocazia Zilei Indragostitilor si a Maslenitei, organizat intr-un centru comercial din capitala. Cadourile si dulciurile care au fost prezentate - VIDEO

Curajosii au ales nu doar tinute iesite din comun, dar si inele speciale. Pe post de verighete le-au servit covrigii.

"- Suntem mai practici. Improspatam sentimentul dragostei in ajun de 14 februarie. - Eu vreau sa-ti multumesc ca suntem impreuna."

"- E vesel, e interesant si e gustos. - Te iubesc!"

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: "Daca unii au ales sa-si strige dragostea in fata intregii lumi, altii se inghesuie sa guste din deliciile culinare. Vizitatorii pot gusta ciocolata facuta manual, parajituri care-ti lasa gura apa sau clatite pregatite chiar pe loc."

"Acestea sunt pump cakes americane, receta clasica. Cred ca lucrul principal este pozitivitatea pe care o aduc."

La targ au fost delicii de tot felul. A ademenit ca un magnet pofticiosii, ciocolata de diferite forme, culori si arome.

"Aceasta este ciocolata neagra cu umplutura de ardei, ciocolata cu scortisoara. Avem ciocolata cu sare pentru ca dragostea poate fi si sarata."

Comercianti spun ca nu au dormit nopti la rand pentru ca bunatatile facute de ei sa arate cat mai ademenitor.

"Avem dulciuri coapte la cuptor cu lemne. Cabraune, care este un dulce american, ciocolate praline cu diverse creme si un dulce traditional moldovenesc - baba neagra. Cat v-a luat sa pregatiti aceste delicii? Aproximativ trei zile."

Vizitatorii si-au putut alege si daruri. Cat isi asteptau clientii, unii mesteri munceau la noi lucrari.

"Aici am putin timp liber si ma ocup cu asta. Trebuie sa iasa un lant din biser. Pot cumpara niste brose, cercei cu pietre naturale, cristale swarovski."

"Astazi am inimioare din sapun, este colorat in mod natural. Am si bile de baie, care pot fi un cadou foarte frumos. Apa devine foarte moale, relaxanta, catifelata."

"Am venit cu inimioare. Seturile sunt compuse nu doar din prajituri de casa, dar si din trandafir pentru ceai. Sa daruim emotii, de aia si am venit cu aceste seturi."

La final oamenii si-au umplut pungile cu de toate.

"Am reusit sa-i arat expozitia ficei mele. Este un microlab creat pentru copii si este un mare plus."

"Imi place atmosfera. Avantajul este ca vin mesteri cu obiecte facute manual."

"Niste ciorapei haiosi si cred ca urmeaza sa mai gasesc ceva interesant."

Evenimentul a fost organizat cu ocazia sarbatoririi Maslenitei, care va fi marcata in perioada 12-18 februarie, dar si a Sfantului Valentin si Dragobete, din 14 si respectiv 24 februarie.