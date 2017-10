Un taxi, cu rotile in sus dupa ce s-a ciocnit violent cu o Toyota, intr-o intersectie de la Buiucani. Ce spun soferii - GALERIE FOTO

Revenim cu detalii.

Soferul de taxi spune ca nu avea viteza si se deplasa pe strada Paris pentru a prelua o comanda, iar la un moment dat a fost lovit in plin de o Toyota care mergea pe strada Suceava. In urma impactului violent masina de taxi s-a inversat, iar Toyota a ajuns in bordura.

De cealalta parte, soferul de la Toyota spune ca s-a asigurat inainte de a intra in intersectie, insa masina de taxi ar fi avut viteza si a aparut brusc in fata sa.