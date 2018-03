Un taximetrist de 27 de ani a murit, dupa ce masina pe care o conducea s-a ciocnit cu un Renault.Celalalt sofer se afla in stare grava la spital. Cum s-a intamplat totul - VIDEO

Accidentul s-a produs in jurul orei cinci la intersectia dintre bulevardul Dacia cu strada Bacioii Noi. Din imaginile surpinse de martori se poate observa ca in urma loviturii masinile au fost facute zob. La fata locului au fost chemati si pompierii care au scos trupul neinsufletit al taximetristului prins intre fiarele masinii.

Tatiana BELEUTA, REPORTER PRO TV: "Potrivit politiei soferul masinei Renault se deplasa pe bulevardul Dacia dinspre Aeroport, cand s-a ciocnit violent cu taxiul care venea de pe strada Baicoii Noi. Impactul a fost atat de puternic incat taximetristul nu a avut nici o sansa sa scape cu viata."

Raniti usor au fost si pasagerul din taxi, dar si o persoana aflata in cealalta masina. Soferul Renault-ului in varsta de 21 de ani se afla in stare grava la spital.

Petru CRAVET, PURTATOR DE CUVANT SPITALUL DE URGENTA: "S-a ales o contuzie cranio-cerebrala, plaga contuzionala la cap si la genunchi si o fractura a osului temporal."

Oamenii legii sustin ca nu este clar deocamdata cine se face vinovat de accident. Potrivit politiei de la inceputul anului in capitala s-au produs 9 accidente cu implicarea taximetristilor. Cel mai recent a avut loc saptamana trecuta la intersectia bulevardului Stefan cel Mare cu strada Serghei Lazo. Atunci o femeie de 54 de ani a murit in drum spre spital dupa ce taxiul in care se afla s-a ciocnit cu un troleibuz de pe ruta numarul unu.