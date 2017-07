Un tocator de capacitate mare. Iata cum capitala ar putea scapa de mormanele de crengi depozitate pe stadioane dupa ninsoarea din aprilie - VIDEO

Un tocator de capacitate mare, care ar faramita pana la 60 de metri cubi de lemn pe ora. Este ceea ce cauta primaria pentru a scapa de crengile depozitate pe stadioane dupa ninsorile din aprilie.

Eliferie HARUTA, SEF I.M. SPATII VERZI: “La sedinta consiliului sa alocat 2 milioane 200, acum s-a anuntat licitatia.”

Pe 24 august ar urma sa aiba loc licitatia, pentru ca in toamna tocatorul deja sa functioneze. Astazi in zonele unde au fost depozitate crengile nu lucra nici un tocator.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “La o saptamana de la incendiul de pe Stadionul Republican, o parte din crengile ramase stau nemiscate. Autoritatile asteapta sa fie reparat tocatorul avariat de flacari si sunt gata sa aloce si bani din fondul de rezerva ca utilajul sa inceapa sa functioneze. Responsabilii spun ca intr-o saptamana nu ar ramane urma de ramura pe aici.”

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR CHISINAU: “Acolo cel mai grav a ars partea electronica, care costa 300 de mii de lei.”

In sectorul Botanica sunt depozitate cele mai multe crengi. Deocamdata doar un poligon a fost evacuat.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Stadionul din preajma aeroportului este unicul din sectorul Botanica unde nu mai exista crengi depozitate dupa ninsoarea din aprilie. Pentru a scapa de ramurile uscate a fost adus un tocator de la Soldanesti. Potrivit celor de la Primarie, serviciile ar fi costat 1600 de lei pe ora, iar cheltuielile au fost acoperite de Administratia Aeroportului. Acum municipalitatea asteapta sa bata palma cu un alt agent economic, care ar urma sa marunteasca ramurile gratuit.”

Oleg RATOI, VICEPRETOR BOTANICA: “Sper eu pana la 1 octombrie sa fie intreg sectorul curatat de crengi.”

In ultimele saptamani in capitala au avut loc 3 incendii in zonele unde sunt depozitate crengi doborate de stihia in aprilie. Salvatorii asa si nu au stabilit din ce cauza s-au aprins ramurile.