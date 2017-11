Un turist care a vizitat tara noastra a facut un filmulet cu numeroase locuri pitoresti si a descris frumusetea zilelor petrecute in satele Moldovei: i s-a stricat masina, s-a ratacit - VIDEO

"- Va dura o ora, poate doua. - Bine. Atunci, pur si simplu, o sa ma plimb.“

Este experienta unui strain, pentru care vizita in Moldova nu a decurs asa cum s-a asteptat. Dupa ce a i s-a stricat automobilul, turistul a pornit pe jos sa exploreze locurile pitoresti din tara noastra. In acel moment, a fost vazut de o familie de moldoveni, care fiind foarte ospitaliera, l-a invitat in casa.

“- Hai, intrati! “

Autorii filmuletului incearca sa arate cat de primitori sunt moldovenii, indiferent daca oaspetele este o persoana simpla sau o celebritate.

“- Mosule, matale macar stii cine e asta?- Desigur. Este oaspetele meu.“

Nu intamplator, rolul personajului principal a fost jucat de Roland Huisman, despre care se spune ca ar semana izbitor cu actorul american, Brad Pitt. Este un specialist in IT de la Haga si anterior a participat in cadrul unui proiect la Chisinau. Totodata, clipul arata ce frumoasa poate fi viata in sat, cat de gustoase sunt bucatele traditionale si, nu in ultimul rand, vinul moldovenesc.

Diana LAZAR, VICEDIRECTOR PROIECT DE COMPETITIVITATE DIN MOLDOVA: “Acesta este un sentiment ce impresioneaza foarte mult turistii, care vin in Moldova. Un oaspete care este adus in casa unui gospodar, intotdeauna isi gaseste loc la masa si este bine intampinat. Moldovenii sunt faimosi prin ospialitatea lor. “

Filmuletul din cadrul campaniei “ Fii oaspetele nostru” face parte din Programul de Promovare a Republicii Moldova, menit sa atraga cat mai multi turisti in tara noastra.

Diana LAZAR, VICEDIRECTOR PROIECT DE COMPETITIVITATE DIN MOLDOVA: “Campania va fi rulata in 4 tari. In Moldova s-a lansat deja. S-a lansat si in Polonia, in Romania si in Italia, care sunt pietile sursa de turisti straini in Republia Moldova. Vor aparea articole. Vom invita jurnalisti straini sa vina sa descopere Moldova si sa scrie despre ea. “

Campania se va desfasura pe parcursul anului 2018 si este implementata de catre Asociatia Nationala pentru Turism Receptor, Proiectul de Competitivitate al USAID, Guvernul Suediei si Ministerul Economiei si Infrastructurii din Moldova.