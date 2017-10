Un tunisian, care a incercat sa intre la noi in tara, retinut la vama Sculeni. Ce au gasit ofiterii SIS in bagajul acestuia - GALERIE FOTO

Potrivit oamenilor legii, barbatul, in varsta de 33 de ani, a incercat sa intre la noi in tara, pentru a merge in Ucraina, Rusia, Kazahstan, destinatia finala fiind China, Xinjiang.

Intr-un comunicat emis de Serviciul de Informatii si Securitate, se mentioneaza ca in bagajul lui au fost gasite obiecte suspecte, inclusiv materiale cu caracter extremist.

Individul a fost declarat persoana indezirabila pe o perioada de 15 ani.