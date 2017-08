Un ucrainean, retinut intr-un parc din Chisinau: ar fi vandut droguri. Momentul in care acesta este incatusat - VIDEO

Potrivit politiei, banuitul ar avea permis de sedere in Chisinau si ar fi vandut, in mai multe locuri, substante narcotice in cantitati deosebit de mari. In momentul in care a fost observat de oamenii legii acesta a incercat sa fuga si a aruncat din buzunar mai multe pachetele cu droguri, insa a fost prins la scurt timp intr-un parc din sectorul Buiucani al capitalei.

In urma perchezitiilor efectuate la domiciliul sau temporar, au fost depistate 12 pachetele cu substante uscate si faramitate asemanatoare substantelor narcotice.

Toate probele au fost sigilate si expediate Centrului de expertiza.

Suspectul a fost retinut pentru 72 de ore si risca pana la 15 ani de puscarie.

Totodata, autoritatile urmeaza sa transmita informatia Biroului de Migratie al Ministerului de Afaceri Interne al RM.