Un vinificator din Causeni s-a pomenit fara pari in plantatia de vita de vie. Stalpii i-au fost furati, iar politia nu are niciun suspect - VIDEO

A pornit o afacere in speranta ca va reusi acasa si nu va fi nevoit sa plece peste hotare, insa i se tot pun bete in roate. Este povestea unui vinificator din Causeni, care s-a pomenit pentru a doua oara cu plantatia de vita de vie vandalizata de hoti. De aceasta data, i-au furat parii de care urma sa se sprijine via.