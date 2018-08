Una dintre cele doua femei care si-au pierdut viata in teribilul accident din Kaluga era profesoara la un liceu din Causeni - FOTO

Pe pagina de faceboook a liceului a fost postat un mesaj in care sunt aduse condoleanta familiei si rudelor moldovencei de 42 de ani.





Sase moldoveni au murit, iar altii opt sunt internati la spital in urma unui groaznic accident produs in regiunea Kaluga.

Totul s-a intamplat sambata, 4 august in Rusia. Doua femei si patru barbati au murit in accidentul din Rusia. S-a intamplat, dupa ce patru vehicule s-au ciocnit puternic, intre care si microbuzul, inmatriculat in Republica Moldova. Salvatorii au stabilit identitatea lor si sustin ca cele sase persoane sunt originare din Causeni, Orhei si Stefan Voda. Alti patru moldoveni din cei opt raniti, care se simt mai bine, ar putea fi adusi acasa marti, 5 august.

Familiile persoanelor care au avut de suferit in tragicul accident din Kaluga au plecat aseara, 5 august, in Rusia.