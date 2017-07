Unde au disparut peste 51.000 de automobile cu numere straine sau transnistrene - Mold-street.com

Regimul preferential de inmatriculare in Republica Moldova a masinilor cu placute de inregistrare in strainatate a expirat pe 1 iulie. In jumatate de an, mai mult de 18.700 de automobile au fost vamuite cu plata accizei reduse, adica ceva mai mult de 26% din numarul vehiculat de autoritati, scrie mold-street.com