Unii deputati considera ca pasa dintre Ministerul Economiei si ANRE nu ar fi decat un ping-pong politic. Ce spun autoritatile - VIDEO

Vladimir GOLOVATIUC, DEPUTAT PSRM: ”Problema nu e in pret, ci in metodologia de reglementare. Peste 2 saptamani iar va fi luata o decizie asemanatoare. Hai, noi, deputatii, sa ii ajutam. Am analizat si propunem sa intervenim la accize. “

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: “Un astfel de subiect poate fi pus pe ordinea de zi dar procedural ar mai trebui sa indeplinim unele proceduri.”

Presedintele Parlamentului s-a referit la faptul ca initiativa socialistilor nu a fost examinata de executiv si nici nu a trecut prin comisii, asa cum prevad formalitatile. Prin urmare, ideea a fost respinsa, inainte ca subiectul sa fie discutat in plen.

De fapt, socialistii isi propuneau sa reduca in jumatate accizele si impozitele la carburanti, ceea ce ar fi insemnat, in teorie, o micsorare a pretului final cu 3 lei si 25 de bani per litru. Am incercat astazi sa aflam parerea lui Andrian Candu despre decizia ministerului Economiei de a da in judecata ANRE-ul...

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: “-Ce parere aveti despre acest ping-pong intre Ministerul Economiei si ANRE? - Eu va propun ca despre Economie si altele sa discutam ulterior.”

Ceilalti deputati vad insa in aceste miscari o incercare de a pune intr-o lumina favorabila actuala guvernare.

Roman BOTAN, DEPUTAT PL: “Ceea ce a facut guvernul din punctul nostru de vedere este un ping-pong. Nu vrea decat sa demonstreze ca o anumita forta politica incearca sa controleze inclusiv aceasta autoritate, aparand ca un salvator.”

Tudor DELIU, DEPUTAT PLDM: “Nu cred ca ar trebui sa se implice guvernul in acest caz, ci doar parlamentul sa revada metodologia de calcul si nicidecum sa arate din deget.”

Ministrul Economiei nu stie ce va face peste doua saptamani, cand Agentia Nationala pentru reglementare in Energetica va stabili noile preturi plafon.

Chiril GABURICI, MINISTRUL ECONOMIEI: “La minister incercam sa vedem, poate sa venim cu propuneri de metodologii noi care pot sa fie aplicate si o sa le inainam si promovam ca parlamentul sa le preia. - Ce veti face peste doua saptamani. Veti da in judecata ANRE sau nu? - Nu avem planuri. - Dar petrolistii nu v-au contactat? - Probabil ei discuta cu ANRE-ul, nu cu noi.”

De altfel, operatorii de produse petroliere nu au scos niciun cuvant in tot scandalul iscat pe seama combustibilului, avand in vedere ca suspendarile ultimelor majorari ar fi in detrimentul lor. O investigatie facuta de portalul Mold-Street arata ca cele mai mari retele de benzinarii din tara ofera reduceri de pret de pana la doi lei si ceva per litru.

Promotiile se adreseaza clientilor fideli care au un volum mare de consum. Asta in conditiile in care ANRE sustine ca preturile plafon sunt corecte si nu pot fi diminuate. Ieri, fostul director ANRE, Victor Parlicov califica aceasta tacere a petrolistilor drept o intelegere tacita intre operatori si autoritati, ori tarifele stabilite de pana acum au fost atat de generoase, incat actualele suspendari ale deciziilor ANRE nici nu ii mai afecteaza.

Toata zarva a pornit acum trei saptamani, atunci cand agentia a fixat o majorare de 64 de bani a pretului la benzina, litrul ajungand aproape de 20 de lei. Atunci, Pavel Filip sugerase anularea deciziei, lucru care s-a si intamplat pe fundalul protestelor automobilistilor.

Marti, 12 iunie, sumele au fost revizuite, iarasi in defavoarea consumatorilor finali, asa ca Ministerul Economiei a dat in judecata ANRE-ul, iar institutia a revenit la preturile vechi, fara a contesta decizia instantei.