Unii functionari publici din tara noastra ridica lunar lefuri de zeci de mii de lei. Declaratiile de avere depuse de acestia la Autoritatea Nationala de Integritate - VIDEO

Igor DODON, PRESEDINTE RM: “In declaratia este indicat expres ca creditul inca nu a fost returnat, o sa-l intoarcem cu timpul. - Parintii va mai ajuta?”

Functia de sef de stat i-a adus lui Igor Dodon peste 177 de mii de lei intr-un an. Alti 282 de mii de lei au fost incasati de la compania “Exclusiv Media” SRL care detine cateva televiziuni locale afiliate socialistilor. Presedintele, care anterior spunea ca este ajutat financiar de parinti, mai are de intors un credit pana in anul 2028. Acesta mai detine pe numele sau un apartament si un teren intravilan.

Mai bogati sunt guvernatorul Bancii Nationale, Sergiu Cioclea, care a avut in 2017 un venit lunar de peste 100 de mii de lei, directorul autoritatii Aeronautice Civile, Radu Bezniuc – care se poate lauda cu un salariu de aproape 70 de mii de lei pe luna sau seful de la ANRE, Tudor Copaci, care a castigat intr-o luna cat 10 salarii medii pe economie, adica in jur de 60 de mii.

Sefii de intreprinderi de stat au si ei un trai indestulat. Veaceslav Eni, de la Termoelectrica a avut aproape 50 de mii de lei lunar, directorul Moldtelecom, Dan Mitriuc – aproape 40 de mii, iar Serghei Nastas de la Posta Moldovei, circa 33 de mii.

Rodica ANTOCI, PRESEDINTE AUTORITATEA NATIONALA DE INTEGRITATE: “Au fost depuse peste 58 de mii de declaratii de avere si interese personale.”

Pavel Filip a declarat un salariu anual de peste 280 de mii de lei din functia de prim-ministru. Acesta este proprietarul a doua apartamente si a unui imobil obtinut prin comodat.

Premierul conduce un BMW X5 de 400 de mii de lei si detine opt terenuri extravilane si doua intravilane. Ilan Sor a castigat 34 de mii de lei in 2017 de la primaria Orhei. In declaratia de avere se arata ca are in proprietate un teren intravilan, 3 apartamente, o casa pe pamant, un garaj si trei masini, printre care un Bentley Continental (2010).

Anul acesta, pentru prima data, cetatenii au putut depune online dosarele. Data limita de depunere a declaratiilor online a fost 31 martie. Cei care vor inregistra dosarele mai tarziu se vor alege cu amenzi de pana la 3 mii de lei, iar cei care nu le vor depune – risca sa plateasca 4500 de lei. Obligati sa o faca sunt functionarii publici si demnitarii din Moldova.