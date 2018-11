Unii la fotbal pe toloaca, altii la munca in rand cu parintii. Cum isi petrec vacanta de toamna copiii de la oras, dar si cei de la sat. Zeci de pici au fost in vizita la PRO TV - VIDEO

Pe toloaca satului, cu doua pietre in loc de poarta si cu vestiarul chiar pe teren, are loc cel mai tare meci de fotbal al saptamanii. Dupa ce au bifat toate sarcinile date de parinti sau bunici, baietii au dat fuga sa bata minge asa cum stiu ei mai bine.

”Am ajutat-o putin pe bunica mea si am iesit la joaca, mi-a dat voie cateva ore.”

”Ne ocupam putin si cu lucru iar dupa aia jucam fotbal."

Pe terenul de fotbal improvizat, odata cu mingea sunt insa plimbate, macar in vacanta cele mai indraznete visuri.

”Joc fotbal, vreau sa ajung un fotbalist in Moldova sau In alte tari.”

In alta gospodarie, David la cei 7 ani, e ajutorul de baza al bunicului. L-am surprins chiar in momentul in care ii aducea drujba, grea de cateva kg.

“-E freu? -Da. -Cum il mai ajuti pe bunelul? -Aprind focu cu bunelu si il ajut.”

“Cand sunt mici numai ajutor din partea lor. Mai maturam uneori, cand si cum.”

La tara toamna, pana se lasa gerul, chiar daca fac o pauza de la invatatura, munca in curte nu este pusa pe stop. Unii chiar de sunt in vacanta, tot dimineata se trezesc pentru ca isi mai duc fratii mai mici la gradinita.

”M-am dus cu un nan sa-l duc cu motocicleta la gradinita. Nanul cela face acum acoperis acasa. -Tu cum il ajuti? -Aduc caramizi, eu cate doua, nu pot aduce mai multe. Bunica numai pe mine ma striga, numai pe mine. Aduc banci cu zahar, am spalat o banca.”

”Ne ocupam cu stransul stiuletelor, cu facut curatenie pe afara, prin casa.”

Sarbatorile insa, chiar si cele imprumutate si-au facut loc pana si in satele Moldovei, acolo unde traditia e bine inradacinata.

”Ieri a fost Halloween. Am facut la casa de cultura. Au facut frumos, concursuri, muzica, bostani decorati.”

”M-am pictat pe fata, am mancat prajituri, am facut jocuri si am mai castigat si premii.”

La oras insa, ca sa nu stea toata vacanta in casa sau in curtea blocului, picii aleg sa mearga in excursii. Acesti elevi din clasa a III-a, de la Ungheni, au venit in capitala. In program au fost cateva muzee, un spectacol de teatru pentru copii, dar si o vizita la PRO TV. Inainte de a pasi pentru prima data intr-o televiziune s-au dat cu presupusul cam cum ar arata aceasta.

”Cred ca este mare. Are lumini, camere.”

”Daca ati povestit cum va imaginati, haideti sa vedem daca este adevarat.”

S-au inghesuit sa incapa cu totii pe canapeaua de la “O seara perfecta”, au invatat cum e sa fii un opertaor de imagine, au probat locul prezentatoarelor de stiri, au facut cunostinta cu ele dintre ele sau chiar au invatat sa citeasca textul unui reportaj.

Sorina OBREJA, PREZENTATOARE PRO TV: ”Am inchis usa, toata lumea nici nu rasufla...”

”Buna seara, ma numesc Madalina Casian si astazi va voi prezenta stirile PRO TV.”

De luni copii vor reveni la ore.