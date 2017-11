Sunt in vacanta, dar muncesc. Zeci de elevi de la sate isi ajuta parintii prin gospodarie. Hranesc animalele, strang frunzele sau gradinaresc. Cum se odihnesc elevii din orase - VIDEO

Unii muncesc, altii se odihnesc. In timpul vacantei de toamna, in capitala copiii au luat cu asalt centrele de distractie. Cei de la sate, insa, au alte griji. Multi din ei muncesc in gospodarie, ajutandu-si astel parintii sau bunicii. Un lucru e clar - toti isi doresc ca vacanta cat mai mare.