Unii si-au uitat buletinele acasa, altii spun ca nu au putut dormi toata noaptea. Absolventii de liceu au sustinut examenul de bacalaureat la limba de instruire, pentru majoritatea - romana - VIDEO

La ora 8 si 45 de minute, elevii care au sustinut examenul la liceul “Gaudeamus” au intrat in centrul de bacalaureat. Au fost verificati cu detectorul de metale, asa ca in clase au putut intra doar cu pixul, apa, buletinul de identitate si... bagajul de cunostinte. In timp ce unii absolventi spun ca s-au pregatit 12 ani pentru acest examen, altii recunosc ca s-au apucat de carte in ajun.

“Cateva zile inainte de examen am citit niste rezumate, niste comentarii.”

“-Ce ai repetat inainte de BAC? -Tot. -Cine a scris Mara? -Va rog fara intrebari.”

Sunt si din cei care spun ca notele mai putin conteaza.

"Cat de pregatit esti? -Sincer, principalul e sa fim sanatosi, restul se rezolva.”

Cativa elevi au avut ghinion de dimineata – si-au uitat buletinele acasa.

Iar profesorii au venit sa-i incurajeze, de dupa usa. Emotionata, Rodica Fursenco spune ca nu a putut sta acasa stiind ca cei carora le-a fost diriginta aproape un deceniu dau startul examenelor de bacalaureat.

Rodica FURSENCO, PROFESOARA: ”Probabil noi mai multe emotii avem ca ei. 01:08 Au crescut in ochii mei. Le-am spus da dea din ei tot ce au mai bun, e sansa lor.”

Si in nordul tarii absolventii de liceu au sustinut examenul la limba de instruire.

Marius invata la colegiul de arte din Soroca. Spune ca emotiile dinaintea examenului nu i-au dat voie sa doarma toata noaptea.

“Limba romana este un obiect pe care-l frecventez cu placere. De curand am terminat de citit Enigma Otiliei, romanul Mara, care sper ca ma vor ajuta astazi. Vom avea ocazia sa demonstram tot ce am invatat pe parcursul anilor.”

In acest an aproximativ 11 mii de elevi vor absolvi clasa a 12-a. Urmatorul examen la limba straina va avea loc marti.