Unionistii bruscati la Marsul Centenarului au de gand sa dea in judecata Ministerul de Interne pentru interventia mascatilor si atitudinea politistilor. Acestia vor sa afle cine a sunat la 112 si a anuntat ca exista explozibil in masini - VIDEO

Vlad BILETCHI, PRESEDINTE ASOCIATIA ODIP: “Cine a sunat la 112 si vrem o copie a inregistrarii audio a acestui apel. Doi – cine a dat ordinul ca sa fie miscate autocarele despre care se banuia ca sunt minate de la uzina Tracom spre iesirea din Chisinau. Trei – cine a dat ordin sa fim batuti si agresati din momentul in care noi nu am blocat strada.”

Cum Inspectoratul General de Politie a mentionat ca interventia mascatilor a fost necesara pentru ca protestatarii au blocat un drum public, organizatorii au tinut sa precizeze ca lucrurile s-au desfasurat altfel.

Vlad BILETCHI, PRESEDINTE ASOCIATIA ODIP: “Blocarea intentionata inseamna intentie. Intentie, conform codului contraventional inseamna caracter premeditat cu scopul de a surveni anumite consecinte. Niciodata noi nu am avut vreo intentie sa blocam artere, daca am fi vrut sa o facem, am fi blocat bd. Stefan cel Mare.“

Deputatul roman, Constantin Codreanu, aflat in coloana asezata pe sosea in ziua marsului, sustine ca organele de drept au manipulat opinia publica folosind termenul de “blocaj”, in conditiile in care chiar autobuzele au fost stationate ilegal pe una dintre cele trei benzi la indicatia fortelor de ordine. Acesta a cerut ca autoritatile romane sa pedepseasca excutivul de la noi pentru cele intamplate si sa opreasca finantarea.

Constantin CODREANU, DEPUTAT PMP: “Asteptam in primul rand o reactie de la reprezentantii diplomatici ai statelor europene in R.M. Asteptam reactii ferme din parte Ministerului Afacerilor Externe la Bucuresti, care a inteervenit atunci cand a fost blocajul in vama si l-a convocat pe ambasadorul RM la Bucuresti.”

Sambata, marsul unionistilor, inceput pasnic in Piata Marii Adunari Nationale, s-a incheiat cu violente dupa ce politistii le-au interzis demonstrantilor sa isi aduca autobuzele tricolore in centrul orasului, din motive de securitate. Protestatarii sustin, insa, ca este vorba de un abuz.