Unionistii care au pornit in marsul centenarului de la Alba Iulia au ajuns aproape de Chisinau, iar maine urmeaza sa manifeste in PMAN. Tot acolo au auntat ca vor protesta si alte grupuri - VIDEO

Unionistii care s-au pornit acum doua luni de la Alba Iulia la Chisinau, au ajuns la Capriana. Acolo au facut un popas in padure unde au mancat si au fredonat cantece patriotice.

In cele trei zile de cand au trecut vama, s-au oprit in mai multe raioane din Moldova.

"Mai avem puteri cel putin pana maine mi-am pus de o parte un pic de rezerve, cat sa strig maine in piata”

"Popasurile au fost de la cele mai fastuase si mai bogate pana la cele mai improvizate chiar de noi insine, am ajuns chiar de la hotele de 5 stele in unele cazuri pana la sa dormim in corturi sub cerul liber.”

Ei spun ca au incercat sa treaca frontiera Republicii Moldova pe jos, asa cum au facut-o si acum cativa ani. Atunci au traversat podul feroviar de la Ungheni pe jos. De data aceasta, insa, incercarea lor a generat un conflict, iar Ambasadorul Moldovei la Bucuresti a fost chemat sa dea explicatii autoritatilor romane. Abia dupa asta au fost lasati sa treaca.

"Vamesii romani ne-au permis, au fost destul de buni cu noi, vamesii de la noi nu au permis marsului centenar sa treaca prutul, am fost nevoiti sa facem cale intoarsa si ne-am conformat legislatiei Republicii Moldova am urcat in autocare.”

Activistul George Simion, care pe 29 august a primit interdictie pentru 24 de ore de a intra in Republica Moldova a facut o noua incercare astazi, dar s-a ales cu o alta interdictie – de data aceasta pentru doua luni.

Marsul Centenarului, organizat de asociatia unionista ODIP, urmeaza sa se incheie maine cu o manifestatie in Piata Marii Adunari Nationale. Viceprimarul Nistor Grozavu spune ca si alte grupuri de protestatari au anuntat ca vor sa vina maine in piata.

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR PRIMARIA CHISINAU: "Nimeni nu a vrut sa cedeze aceasta locatie, speram ca totul o sa fie in liniste si pace, sunt cei cu automobilile, apoi cei cu carburantii, socialistii, unionistii au depus mai tarziu.”

Serviciul de presa al PSRM ne-a spus ca socialistii nu vor organiza maine nici un fel de manifestatie.