Unionistii de pe ambele maluri ale Prutului, care au pornit intr-un mars de la Alba Iulia se plang ca nu pot intra in Moldova. Au fost opriti in vama Leuseni, desi granicerii romani le-au permis sa treaca Prutul pe jos: si-au instalat corturi - VIDEO

Cu lozinci patriotice si drapele ale Romaniei, zeci de unionisti au scandat la hotar. Au pornit pe 1 iulie de la Alba Iulia si au parcurs pe jos 1200 de km. Si-au propus sa-si incheie traseul pe 1 septembrie la Chisinau.

Unionistii spun ca au trecut cu usurinta vama romaneasca. Li s-a permis sa treaca frontiera pe jos insa la la vama Ungheni au fost opriti.

Vlad BILEȚCHI, PREŞEDINTE ODIP: "Noi am anuntat din timp despre aceasta manifestatie, am inaintat demersuri sa ne permita, totul este legal, acum ei ne pun piedici, nimeni nu a fost agresiv, am fost separati moldovenii de romani in autocare diferite.”

Dupa ce nu li s-a permis sa treaca granita, unionistii au intins zeci de corturi in vama Albita unde au protestat. Reponsabilii de la politia de frontiera spun ca le-au interzis sa treaca pentru ca ar fi perturbat ordinea publica.

Raisa NOVIȚCHI, OFIȚER DE PRESĂ, POLIȚIA DE FRONTIERĂ: “Cetatenilor romani care fac parte din marsul unirii nu li s-a permis trecerea din motiv ca au perturbat ordinea publica in zona de frontiera, cu incalcarea regimului, fiind agresivi cu politia si creand impedimente in traficul rutier.”

Vlad BILEȚCHI, PREŞEDINTE ODIP: “Nimeni nu a incalcat nimic. Toti s-au comportat civilizat”.

Participantii la Marsul Centenarului si-au propus ca pe 1 septembrie sa ajunga la Chisinau, unde vor organiza o manifestatie de amploare cu ocazia implinirii 100 de ani de la Marea Unire.