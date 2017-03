Unitati de primire urgente vor aparea in toate spitalele din tara, pana la sfarsitul anului. Banii pentru utilaje si echipamente vor fi oferiti de catre Agentia Elvetiana de Dezvoltare - VIDEO

La Institutul de Medicina Urgenta din capitala schimbarile ar trebui sa inceapa chiar de la intrarea in institutie.

Igor CUROV, SEF DEPARTAMENT MEDICINA URGENTA: “La intrare trebuie sa astepte o echipa sa efectueze triajul. Pacientii gravi trebuie sa intre printr-o usa, ceilalti prin alta. La intrare trebuie sa fie dezinfectant."

Pacientii nu vor trebui sa stea pe holuri si sa astepte specialistii, asa cum se intampla acum. Acestia vor fi adusi in zona de triaj, unde o echipa de medici dupa un sir de investigatii rapide va stabili ce fel de ajutor au nevoie bolnavii. Ulterior, oamenii vor fi transferati in diferite sectii, numite si zone, in functie de gravitatea traumatismelor.

Igor CUROV, SEF DEPARTAMENT MEDICINA URGENTA: “Acum avem sectie pentru barbti si femei, ce nu este corect. Va fi amenajat fiecare pat, ca fiecare sa aiba parte de intimitate... “

Astfel, nu va mai ramane nimic din toate salile de tratament si saloanele care exista acum in sectia de internare din spital. In locul lor va aparea o unitate de primire urgente, bine organizata si cu aparate moderne. Toate acestea vor permite medicilor sa acorde ajutor rapid, dar si eficient.

Suada KARKOUKI, REPORTER PROTV: “Cei mai gravi pacienti ajuns in sectia de reanimare. De la intrarea in institutie si pana aici, oamenii sunt trasportati in aproximativ 2 minute, care in unele cazuri pot fi vitale pentru bolnavi. Medicii spun ca acest timp trebuie sa fie redus la zero. Asa ca, dupa reorganizare sectia pentru cele mai grave cazuri se va afla la cativa metri de la usa.“

Lucrarile de reconstructie ar putea incepe in cateva luni, iar sectie de primire va fi transferata in sectia de reanimare. La Spitalul Valentin Ignatenco, medicii deja practica un asemenea sistem. Copiii care au nimerit in accidente sau au fost adusi cu traumatisme grave care le pun viata in pericol sunt transferati imediat in zona rosie sau de resuscitare.

In zona galbena sunt adusi copii cu diverse boli, viroze sau infectii. Zona verde este pentru pacienti in stare mai putin grava, dar si cei cu simptome neclare. Medicii se ocupa aici de diagnostic.

Zilnic, in acest spital ajung peste 170 de copii. Medicii spun ca sistemul le permite sa le acorde ajutor foarte rapid si sa nu piarda niciun minut. Asemenea unitati de primire urgente ar trebui sa apara in toate spitalele din tara.

Oleg CRECIUN, VICEMINISTRUL SANATATII: “Este etapa intermediara dintre ambulanta si spital, cand pacientilor lise acorda rapid ajutor...”

De cati bani este nevoie pentru constructia unitatilor, responsabilii nu ne-au spus. Cheltuielile pentru dispozitive si aparataj vor fi suportate de Agentia Elvetiana pentru Dezvoltare, iar resul vor cadea pe umerii spitalelor. Ministerul Sanatatii isi propune sa creeze asemenea unitati pana la sfarsitul acestui an.