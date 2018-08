Universitatea Agrara ramane in noul an de studii fara trei camine. Administratia le pune lacat, pentru ca ulterior sa le ofere unei firme de constructii care, in schimb, va face lucrari de renovare in universitate - VIDEO

Decizia anuntata acum doua saptamani de administratia universitatii, precum ca studentii repartizati in luna iunie in caminele de pe strada Grigore Vieru si Alexandru Puskin, vor fi mutati in caminele de pe Petricani, ii nemultumeste pe tineri.

”Avem camere reparate. Toata lumea sta intr-o camera de 3-4 ani si si-a facut cat de cat conditii. A facut conditii de trai.”

Este si cazul Victoriei care spune ca an de an a cheltuit cate cel putin 600 de lei pentru a pune tapete noi si a da cu vopsea. Pentru ca este ultimul an la facultate spera ca va primi aceeasi camera ca si anul trecut si ca in felul acesta va mai economisi.

”In cincni ani da, si tapeta schimbata. Mai am un an, nu ma aranjeaza de loc sa vin aici.”

Aceasta studenta sustine ca in fiecare seara are antrenamente pana tarziu, iar odata cu inceperea anului de studii vrea sa-si ia si un job in week-end. Graficul transportului public pe strada Petricani, acolo unde urmeaza sa fie cazati ii cam da planul peste cap.

"Antrenamentele se termina la ora 21, cam problematic, mai ales iarna. Lucrul merge pana la ora 9, iar troleibuzul pana la 8 ultimul, sambata si duminica.”

Administratia universitatii spune ca decizia era una necesara, in conditiile in care lunar doar pentru agentul termic se achitau 450 de mii de lei. Studentii platesc, insa, cate 2.200 de lei anual, o suma insuficienta pentru acoperirea cheltuielilor.

Radu COSILIC, DIRECTOR CAMPUS UNIVERSITAR: ”Anual cheltuielile sunt de 5-6 milioane pe incalzire, intretinere, salarii. Numarul studentilor este mai mic, ultimii doi ani nu se acopera cheltuielile.”

Rectorul Valerian Balan, ne-a spus ca cele trei camine din centrul orasului ar urma sa ajunga in gestiunea unei firme de constructii. In schimbul acestora, ar urma sa fie renovata reteaua de incalzire, veche de peste 40 de ani, dar si caminele care nu au mai fost reparate complet din 1950. Mai multe detalii insa nu a vrut sa ne ofere. Administratia sustine ca in caminele de pe strada Petricani sunt locuri pentru toti studentii.

Anatol DAICO, PRORECTOR UASM: ”Avem saltele ortopedice. Da, geamurile nu e nou, este masa, podul e facut. Care e problema? In spatele acestor studenti stau alti oameni.”

Studentii spun, insa, ca starea camerelor din caminele de la Petricani ar fi una jalnica.

”Fostii locatari se plang ca sunt infestati de tot felul de insecte. Ei au incercat sa construiasca trei cabine de dus cu un cazan de 100 de litri de apa, dar e imposibil sa satisfaca unui numar de studenti care suntem noi.”

Mai mult decat atat, caminele sunt inca in plina reparatie, iar dupa estimarile responsabililor, acestea s-ar mai intinde vreo cateva saptamani. Promit insa cu dupa incheierea lor holul caminului va fi ca nou.

Radu COSILIC, DIRECTOR CAMPUS UNIVERSITAR: ”Se niveleaza podeaua si se instaleaza lenoleu de rezistenta. -Cand vor fi terminate lucrarle? -In maxim doua saptamani. Intre timp ii cazam temporar in caminul vecin.”

Administratia universitatii spune ca toate deciziile sunt luate de comun acord cu Ministerul Agriculturii, dar nu a vrut sa ne dezvaluie ce firma va lua in gestiune caminele, motivand ca, de fapt, aceasta inca nu a fost selectata.