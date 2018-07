Unu, doi... trei. Plahotniuc anunta despre lansarea programului Prima Casa 3. Cine va putea aplica

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PD: "Vreau sa va anunt ca urmeaza sa fie lansat programul Prima casa 3. Acest program este destinat familiilor cu copii. Presupune compensarea treptata a creditului ipotecar de la 10% pana la 100%, in functie de numarul de copii in aceasta familie care aplica la program. In timpul apropiat guvernul va veni cu detalii."

Revenim cu detalii.